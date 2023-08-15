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В эпицентре стихии в Шови проверено 90% земельной массы
15.08.2023 12:22
В зоне стихийного бедствия в муниципалитете Они пожарные- спасатели продолжают поисковые работы в непрерывном режиме.
По информации МВД, поисковые работы ведутся как в эпицентре стихии, так и в русле рек Риони и Чанчахи.
«На данный момент проверено 90% земельной массы в эпиценте стихии. В поисковой операции задействована как живая сила, так и тяжелая техника, плавсредства. В рамках поисковых мероприятий обнаружены тела 25 человек, поиск восьми человек продолжается», — говорится в информации МВД.
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