

В эпицентре стихии в Шови проверено 90% земельной массы

15.08.2023 12:22





В зоне стихийного бедствия в муниципалитете Они пожарные- спасатели продолжают поисковые работы в непрерывном режиме.



По информации МВД, поисковые работы ведутся как в эпицентре стихии, так и в русле рек Риони и Чанчахи.



«На данный момент проверено 90% земельной массы в эпиценте стихии. В поисковой операции задействована как живая сила, так и тяжелая техника, плавсредства. В рамках поисковых мероприятий обнаружены тела 25 человек, поиск восьми человек продолжается», — говорится в информации МВД.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





