«На сегодняшний день мы можем предоставить следующую информацию: наши сотрудники не смогли попасть по указанному адресу, поскольку квартиры разрушены. Мы слышали заявление министра внутренних дел. На данном этапе, как я уже сказал, мы не смогли осмотреть место происшествия и не располагаем какими-либо версиями произошедшего.

По словам Деканоидзе, за последние два года с указанного адреса не поступало вызовов по поводу запаха газа или каких-либо других проблем.

Руководитель диспетчерской службы и центра оперативного реагирования компании «Тбилиси Энерджи» Ираклий Деканоидзе заявил, что квартира, в которой, предположительно, произошёл взрыв в Поничала, числится в базе данных компании как закрытая, а потребление газа в течение года не фиксировалось.

За последние два года с указанного адреса не поступало сообщений о запахе газа. Что касается проверки, то если речь идёт о квартире на пятом этаже, упомянутой в заявлении министра внутренних дел, то в нашей базе данных она числится как закрытая, потребление газа не зафиксировано. Судя по всему, люди периодически посещали этот адрес, однако в течение текущего года расход газа не регистрировался. За последние два года с указанного адреса мы не получали вызовов ни по поводу запаха газа, ни по каким-либо другим вопросам», — заявил Ираклий Деканоидзе.

По словам Деканоидзе, в течение года сотрудники компании проводят проверки квартир в этом районе.

«Что касается квартиры на пятом этаже, то в нашей базе данных она числится как закрытая, потребление газа не зафиксировано. Соответственно, когда наши сотрудники прибыли по указанному адресу, никого на месте не оказалось. Поскольку, как я уже сказал, у нас не было возможности попасть в квартиру, на данном этапе мы можем опираться только на информацию, озвученную министром внутренних дел. Что касается платы за потребление газа, то по этой квартире ежемесячные начисления отсутствуют. Возможно, это означает, что человек редко посещал своё жильё, но я не знаю», — заявил Ираклий Деканоидзе.

Отвечая на вопрос о том, какие профилактические меры можно принять для сведения к минимуму риска подобных происшествий, например, установить датчики или предпринять другие действия, Деканоидзе отметил, что при малейшем ощущении запаха газа гражданам необходимо незамедлительно звонить по номеру 114.

«Это бесплатная горячая линия службы оперативного реагирования. Наши сотрудники прибудут на место в максимально короткие сроки и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить происшествие», — заявил Деканоидзе.

Взрыв в жилом доме в Поничала произошёл сегодня утром. Четверых пострадавших бригады скорой медицинской помощи доставили в больницы. По информации министра внутренних дел Сулхана Тамазашвили, ведутся поиски семи человек, в том числе троих малолетних детей.