В Поничала, где предположительно произошёл взрыв в результате утечки природного газа, пострадали 3 человека.

По информации Службы управления чрезвычайными ситуациями, все трое в сознательном состоянии доставлены в медицинское учреждение.

Напомним, в Тбилиси, в Поничала, предположительно, произошёл взрыв в результате утечки природного газа. На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно повреждённое жилое здание. Как сообщили «Интерпрессньюс», звук взрыва услышали примерно в 9:00.