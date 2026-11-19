В результате взрыва в жилом корпусе в Поничала пострадали 3 человека
В Поничала, где предположительно произошёл взрыв в результате утечки природного газа, пострадали 3 человека.
По информации Службы управления чрезвычайными ситуациями, все трое в сознательном состоянии доставлены в медицинское учреждение.
Напомним, в Тбилиси, в Поничала, предположительно, произошёл взрыв в результате утечки природного газа. На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно повреждённое жилое здание. Как сообщили «Интерпрессньюс», звук взрыва услышали примерно в 9:00.
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