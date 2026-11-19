В результате взрыва в жилом доме в Поничала четыре человека госпитализированы — министр
По информации министра здравоохранения Грузии Михаила Сарджвеладзе, в результате взрыва в жилом многоквартирном доме в Поничала госпитализированы четыре человека, один из них — малолетний ребёнок.
Как заявил Сарджвеладзе журналистам, на месте происшествия мобилизовано несколько бригад скорой медицинской помощи.
«В этом направлении практически не было никаких задержек. Сразу после получения информации, с первых минут, на месте незамедлительно появились все необходимые бригады. Соответственно, практически все люди, у которых возникли проблемы со здоровьем, уже доставлены в соответствующие медицинские учреждения. Медицинская помощь доступна каждому.
На данный момент госпитализированы четыре человека. Один из них — малолетний ребёнок. С учётом его возраста мы уделяем ему особое внимание и обеспечиваем повышенное наблюдение. Разумеется, это касается всех пострадавших, но в особенности ребёнка.
У каждого из них травмы различного характера и степени тяжести. Все пострадавшие находятся под наблюдением. В зависимости от определённых медицинских потребностей каждому будет предоставлена необходимая помощь», — заявил Сарджвеладзе.
На месте происшествия находятся министр внутренних дел Сулхан Тамазашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Взрыв в жилом многоквартирном доме в Фоничала произошёл сегодня утром. Как сообщил Общественному вещателю Грузии руководитель Центра ожогов Гуга Кашибадзе, состояние одного из пострадавших тяжёлое. Он находится в реанимационном отделении Ожогового центра.
Официальная информация о произошедшем пока не опубликована. По имеющимся данным, взрыв произошёл в результате утечки природного газа.
На месте происшествия также находятся министр внутренних дел Сулхан Тамазашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
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