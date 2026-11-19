По информации министра здравоохранения Грузии Михаила Сарджвеладзе, в результате взрыва в жилом многоквартирном доме в Поничала госпитализированы четыре человека, один из них — малолетний ребёнок.

Как заявил Сарджвеладзе журналистам, на месте происшествия мобилизовано несколько бригад скорой медицинской помощи.

«В этом направлении практически не было никаких задержек. Сразу после получения информации, с первых минут, на месте незамедлительно появились все необходимые бригады. Соответственно, практически все люди, у которых возникли проблемы со здоровьем, уже доставлены в соответствующие медицинские учреждения. Медицинская помощь доступна каждому.