За 9 месяцев в Грузии было выписано более 2,5 миллиона видеоштрафов
За 9 месяцев в Грузии было выписано более 2,5 миллиона видеоштрафов на общую сумму 188 млн лари. Об этом становится известно из статистических данных, опубликованных Министерством внутренних дел.
Более конкретно, в январе–сентябре текущего года выписано 2 587 200 штрафов, из которых в бюджет поступило 188 384 420 лари. Из них 20-процентной льготой граждане воспользовались в случае 1 427 623 штрафов, что составляет 55% от выписанных штрафов. Общий объем штрафов, оплаченных со льготой, составил 74 348 612 лари.
Согласно статистике, больше всего видеоштрафов выписано в Тбилиси (соответственно количеству населения и автомобилей). На него приходится 44% от общего числа. Далее следуют Имерети с 18,6% и Аджария с 11%.
Более конкретно статистика МВД по регионам распределяется следующим образом:
- Тбилиси — 1 147 358 штрафов, 84 565 360 лари;
- Имерети — 482 508 штрафов, 34 092 850 лари;
- Аджария — 292 814 штрафов, 21 696 260 лари;
- Шида Картли — 189 100 штрафов, 12 814 240 лари;
- Квемо Картли — 149 985 штрафов, 10 457 510 лари;
- Самегрело — Земо Сванети — 95 319 штрафов, 6 980 250 лари;
- Гурия — 84 204 штрафа, 6 087 400 лари;
- ахети — 61 421 штраф, 4 769 150 лари;
- Самцхе-Джавахети — 53 039 штрафов, 3 789 350 лари;
- Мцхета-Мтианети — 30 829 штрафов, 3 059 500 лари;
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 623 штрафа, 72 550 лари.
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