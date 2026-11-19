За 9 месяцев в Грузии было выписано более 2,5 миллиона видеоштрафов на общую сумму 188 млн лари. Об этом становится известно из статистических данных, опубликованных Министерством внутренних дел.

Более конкретно, в январе–сентябре текущего года выписано 2 587 200 штрафов, из которых в бюджет поступило 188 384 420 лари. Из них 20-процентной льготой граждане воспользовались в случае 1 427 623 штрафов, что составляет 55% от выписанных штрафов. Общий объем штрафов, оплаченных со льготой, составил 74 348 612 лари.

Согласно статистике, больше всего видеоштрафов выписано в Тбилиси (соответственно количеству населения и автомобилей). На него приходится 44% от общего числа. Далее следуют Имерети с 18,6% и Аджария с 11%.

Более конкретно статистика МВД по регионам распределяется следующим образом: