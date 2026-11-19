За 9 месяцев зафиксировано 885 565 фактов нарушения правил парковки
В Грузии в январе–сентябре 2026 года выявлено 885 565 случаев нарушения правил остановки и стоянки.
В статистике МВД эта категория объединяет как игнорирование требований запрещающих знаков («Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена»), так и нарушение иных требований, предусмотренных правилами стоянки и остановки.
Географическое распределение правонарушений показывает, что наиболее масштабной проблема является в столице. За 9 месяцев в Тбилиси зафиксировано 653 587 случаев, что составляет около 74% от выявленных в масштабах страны нарушений.
На втором месте среди регионов находится Аджария с 64 435 случаями, на третьем — Имерети с 57 234 случаями. В Квемо Картли показатель составил 37 462.
В статистике отдельно выделено и нарушение правил пользования парковочными местами, предназначенными для лиц с ограниченными возможностями. За отчетный период выявлено 15 218 случаев, когда на таком месте автомобиль остановило неуполномоченное лицо либо было создано препятствие для передвижения по соответствующему пандусу.
Еще одно значимое нарушение связано с остановкой автомобилей на пешеходных переходах и тротуарах. За 9 месяцев зафиксировано 10 526 подобных случаев. В этой категории особенно высок показатель Аджарии — 8 983 случая, тогда как в Тбилиси зафиксировано всего 758 случаев.
Кроме того, 2 313 случаев нарушения правил остановки и стоянки повлекли за собой создание аварийной обстановки или затруднение движения, вызвавшее затор.
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