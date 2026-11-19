В Поничала продолжаются спасательные работы, спасатели ищут семь человек после взрыва
В Поничала на месте происшествия мобилизованы все соответствующие подразделения Министерства внутренних дел в пределах их компетенции, а также муниципальные службы. Спасательные работы ведутся в активном режиме. Четыре человека извлечены из-под завалов и доставлены в медицинские учреждения. Состояние одного из них, к сожалению, тяжёлое, однако все пострадавшие находятся в сознании и могут контактировать с окружающими. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили.
По его словам, в результате происшествия пропавшими без вести числятся семь человек, среди них трое малолетних детей.
«Жители эвакуированы с места происшествия, спасательные работы продолжаются. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний, получивший травму в области уха, однако он находится в сознании, и травма, предположительно, не должна быть тяжёлой.
В ходе спасательных работ опорная стена накренилась, в связи с чем работы по спасению людей с передней стороны здания были приостановлены. Реальная угроза обрушения существует.
Причина взрыва и его очаг на данный момент установлены — это газовый обогреватель. Гражданин на пятом этаже ночью пытался включить газовый обогреватель. Он находится в сознании и сам рассказывает нам, что ночью включил его, затем выключил, а утром снова попытался включить, после чего произошёл взрыв. Это всё, что я могу сообщить на данный момент», — заявил Тамазашвили.
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