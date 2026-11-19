В Поничала на месте происшествия мобилизованы все соответствующие подразделения Министерства внутренних дел в пределах их компетенции, а также муниципальные службы. Спасательные работы ведутся в активном режиме. Четыре человека извлечены из-под завалов и доставлены в медицинские учреждения. Состояние одного из них, к сожалению, тяжёлое, однако все пострадавшие находятся в сознании и могут контактировать с окружающими. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили.

По его словам, в результате происшествия пропавшими без вести числятся семь человек, среди них трое малолетних детей.

«Жители эвакуированы с места происшествия, спасательные работы продолжаются. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний, получивший травму в области уха, однако он находится в сознании, и травма, предположительно, не должна быть тяжёлой.