Состояние 31-летнего мужчины, пострадавшего в результате взрыва в Поничала, серьезное и опасное
По заявлению руководителя Ожогового центра Гуги Кашибадзе, состояние 31-летнего мужчины, пострадавшего в результате взрыва в Фоничала, оценивается как серьёзное и опасное.
Как сообщил Кашибадзе, у мужчины обожжено 87% поверхности тела.
«Бригадой скорой помощи к нам доставлен молодой мужчина, 31 год. У него наблюдаются повреждения, предположительно полученные в результате взрыва газа. Ожоги составляют около 87% поверхности тела, имеются повреждения дыхательных путей, так называемый ожоговый шок. Кроме того, диагностирована баротравма, предположительно вызванная взрывом газа. Пациент находится в реанимационном отделении Центра ожогов, проводится лечение против ожогового шока. Диагноз, о котором я рассказал, является серьёзным и опасным», — заявил Кашибадзе.
Взрыв произошёл сегодня утром в жилом доме в Поничала. Четверо пострадавших бригады скорой медицинской помощи доставили в больницы. По информации министра внутренних дел Сулхана Тамазашвили, в результате происшествия пропавшими без вести числятся семь человек, в том числе трое малолетних детей.
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