По заявлению руководителя Ожогового центра Гуги Кашибадзе, состояние 31-летнего мужчины, пострадавшего в результате взрыва в Фоничала, оценивается как серьёзное и опасное.

Как сообщил Кашибадзе, у мужчины обожжено 87% поверхности тела.

«Бригадой скорой помощи к нам доставлен молодой мужчина, 31 год. У него наблюдаются повреждения, предположительно полученные в результате взрыва газа. Ожоги составляют около 87% поверхности тела, имеются повреждения дыхательных путей, так называемый ожоговый шок. Кроме того, диагностирована баротравма, предположительно вызванная взрывом газа. Пациент находится в реанимационном отделении Центра ожогов, проводится лечение против ожогового шока. Диагноз, о котором я рассказал, является серьёзным и опасным», — заявил Кашибадзе.

Взрыв произошёл сегодня утром в жилом доме в Поничала. Четверо пострадавших бригады скорой медицинской помощи доставили в больницы. По информации министра внутренних дел Сулхана Тамазашвили, в результате происшествия пропавшими без вести числятся семь человек, в том числе трое малолетних детей.