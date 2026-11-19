Из-под завалов в Поничала к настоящему времени извлечены тела трех погибших. Об этом заявил глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.

По его словам, среди трех погибших — две женщины и один несовершеннолетний.

Как отметил Мгебришвили, продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению еще трех человек.