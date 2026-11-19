Из-под завалов в Поничала извлечены тела трех погибших
Из-под завалов в Поничала к настоящему времени извлечены тела трех погибших. Об этом заявил глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.
По его словам, среди трех погибших — две женщины и один несовершеннолетний.
Как отметил Мгебришвили, продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению еще трех человек.
Напомним, ранее спасатели извлекли из-под завалов маленькую девочку. Как сообщили в клинике Ингороква, состояние здоровья девочки удовлетворительное.
Сегодня в Поничала в жилом доме произошел взрыв газа, повлекший за собой обрушение здания. В результате происшествия четыре пострадавших были доставлены в клиники, продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению еще трех человек.
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