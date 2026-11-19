В Поничала спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего
В Поничала спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека. Погибшим является мужчина.
Продолжаются работы по поиску одного человека. В процессе наряду со спасателями задействована и тяжелая техника.
На данном этапе спасатели извлекли из-под завалов тела в общей сложности 5 человек.
Несколькими часами ранее спасатели извлекли из-под завалов живым малолетнего ребенка.
Напомним, что сегодня утром в Квемо Поничала, в жилом корпусе, предположительно в результате скопления природного газа произошел взрыв. В результате взрыва часть здания обрушилась, после чего на месте работают спасательные группы.
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