В Поничала спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека. Погибшим является мужчина.

Продолжаются работы по поиску одного человека. В процессе наряду со спасателями задействована и тяжелая техника.

На данном этапе спасатели извлекли из-под завалов тела в общей сложности 5 человек.