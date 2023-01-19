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«Имя Кикабидзе будет вписано в историю Украины как имя великого грузина» — Зеленский
19.01.2023 15:43
Министр Кульуры Украины Александр Ткаченко приехал в Тбилиси на похороны Вахтанга (Бубы) Кикабидзе и привёз с собой письмо президента Украины Владимира Зеленского.
В письме украинского лидера говорится, что имя Вахтанга Кикабидзе будет вписано в историю Украины как имя великого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины.
«Родственникам, близким и поклонникам Вахтанга Кикабидзе: в минуту скорби прошу принять мои искренние соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе. Великого артиста и великого человека, друга Украины, который всегда был с Украиной. Легенды, который для всех был примером.
Украинцы благодарят Вахтанга Кикабидзе за поддержку в борьбе с российским агрессором. Имя Вахтанга Кикабидзе будет вписано в историю Украины как имя великого грузина, внёсшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Мы всегда будем это помнить и никогда не забудем.
В знак скорби, я вместе со всеми его поклонниками преклоняюсь перед человеком с душой уникальной красоты и выдающегося таланта. Светлая память Вахтанга Кикабидзе навсегда останется в сердцах украинцев», — говорится в письме.
В последний путь грузинского актёра проводят из Филармонии в Тбилиси. Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет.
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