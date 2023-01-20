

Президент Грузии не приветствует возобновление авиасообщения с Россией

20.01.2023 16:37





«Я не приветствую возобновление авиасообщения с Россией», — говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам президента, «в то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна».



«Я разделяю аргумента, который они используют в поддержку этой позиции, то есть как будто это служит облегчению проблем проживающих в России грузин. Хотя бы потому, что на протяжении месяцев, несмотря на все мои усилия, мне не удавалось добиться результата относительно упрощения критериев предоставления гражданства — вопроса, который больше всего волнует наших соотечественников за рубежом, в том числе и в России.



В настоящее время, если мы хоть что-то помним об уже устаревших трюках России, мы должны понимать, что Кремль будет «вбрасывать» такие темы, когда надеется создать некий раскол между нами и нашими западными партнерами.



Это недопустимо!



Вместо этого, как я неоднократно призывала правительство, необходимо серьезно изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются.



Нужны регуляции – о правах на работу, о регистрации бизнеса, о приобретении собственности или об открытии русскоязычных школ.



Также вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в адрес страны — об обходе санкций через Грузию!



Все это требует серьезного государственного подхода и опровержения обвинений, которые будут категоричны и подкреплены фактами!», — говорится в заявлении Саломе Зурабишвили.







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