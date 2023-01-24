

Председатель «Мечты»: заявление украинского дипломата — позорная спекуляция

24.01.2023 19:14





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе выступил с критикой временного поверенного по делам Украины Андрея Касьянова, который ранее высказал возможность массовой эвакуации украинцев из Грузии.



А интервью «Европейской правде» дипломат отметил, что если прямые рейсы между Грузией и Россией будут восстановлены и возникнет угроза жизни и безопасности находящихся в стране украинцев, Киев не исключает возможности их эвакуации.



«Всем известно, что возобновление полетов никак не связано с наплывом россиян в Грузию. Мы уже прошли три спекулятивные кампании в этой связи. Одна была в марте, вторая – летом, а третья – после объявления мобилизации. Мы доказали, что все они были спекуляциями. Никаких рисков для безопасности нашей страны, в том числе для безопасности проживающих здесь украинцев, не возникло. И разумеется, сегодняшнее заявление Касьянова – позорное спекулятивное заявление. Могу сказать, что Касьянову пришлось бы эвакуировать украинцев в том случае, если бы мы отправили в Украину БУКи, потому что это было бы прямым вовлечением Грузии в войну», — сказал Кобахидзе.





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