

Цуладзе: Если Михаил Саакашвили продолжит худеть и вес упадет ниже 52 килограммов, он умрет

01.02.2023 16:11





Если пациент [Михаил Саакашвили] продолжит терять вес и будет меньше 52 килограммов, он умрет, - об этом заявил член консилиума Народного защитника Тенгиз Цуладзе в ходе процесса по поводу отсрочки наказания третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили или освобождения его от наказания.



По его словам, снижение веса Саакашвили такими темпами - это «очень плохо».



«Если пациент продолжит терять вес и индекс массы снизится до 14, то есть, вес упадет ниже 52 килограммов, он умрет. Когда мы видели этот индекс, он был 20 или 21», - сказал Тенгиз Цуладзе.



Кроме того, Цуладзе ответил на вопрос адвоката, оценивает ли он состояние Саакашвили как тяжелое, и отметил, что «там, где слово кахексия, там состояние тяжелое».



«Кахексия тяжелее, чем деменция. Мы подсчитали калораж и увидели, что он получал 400 калорий. Для сохранения жизненных функций ему необходимо 1100 калорий. Но в целом человек с такой комплекцией должен принимать 1800-2000 калорий», - сказал Тенгиз Цуладзе.





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