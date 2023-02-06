

Европейские государства готовы прислать медицинский самолет для вывоза Саакашвили - адвокат

06.02.2023 12:22





Защитник третьего президента Грузии Шалва Хачапуридзе не исключает, что на сегодняшнем судебном заседании по вопросу отсрочки наказания Михаилу Саакашвили или освобождения его от наказания адвокаты подадут ходатайство о назначении выездного заседания в клинике «Вивамед».



По его же словам, если судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе примет решение в пользу стороны защиты, в этом случае европейские государства готовы обеспечить вывоз Михаила Саакашвили.



«Сегодня адвокаты выступят с заключительным словом в зале суда. Также с заключительным словом выступит Пенитенциарная служба.



Не исключаю, что мы будем ходатайствовать перед судьей о проведении выездного заседания. Если решение будет в нашу пользу, европейские государства выражают готовность прислать медицинский самолет, на котором его вывезут», - заявил Хачапуридзе.



Сегодня, 6 февраля, суд может огласить решение по вопросу отсрочки наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили или освобождения его от наказания.



На сегодняшнем заседании, которое назначено в Тбилисском городском суде на 17:00, адвокаты экс-президента и представители Пенитенциарной службы выступят с заключительными речами, после чего судья выйдет посовещаться для вынесения решения.





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