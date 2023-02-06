

Подоляк: «Мы готовы рассмотреть любой формат передачи Саакашвили»

06.02.2023 19:37





Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов рассмотреть любые пути передачи Саакашвили. По его словам, третий резидент Грузии должен быть переведен в зарубежную клинику, а Украина готова взять на себя посреднические функции.



«Мы используем все публичные и непубличные каналы связи на разных уровнях для того, чтобы Саакашвили обязательно получал надлежащую медицинскую помощь в Украине или любой европейской стране. Мы готовы рассмотреть любой формат передачи Саакашвили либо через нас, либо посредников. Мы готовы перевезти Саакашвили. Президент Зеленский несколько раз делал заявления по этому поводу. Что же касается конкретики, то эта конкретика появится только после определенных факторов. Пока, к сожалению, никаких решений не принято», — заявил Подоляк.



Сегодня 6 февраля суд может огласить решение по вопросу отсрочки наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили или освобождения его от наказания.





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