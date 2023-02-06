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Судья не отсрочил наказание Михаилу Саакашвили и оставил его в заключении


06.02.2023   21:08


Тбилисский городской суд не освободил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили от наказания и не отсрочил его.

Это решение огласил судья Георгий Аревадзе. Тем самым Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили.

Решение судьи вызвало недовольство родственников и сторонников бывшего президента.

На сегодняшнем заседании стороны произнесли заключительные речи, после чего судья огласил решение.

Представители пенитенциарной службы не согласились с ходатайством адвокатов Саакашвили и, как заявил юрист Ника Абрамишвили, ходатайство не должно быть удовлетворено.

По словам Абрамишвили, представленное суду заключение не содержало достоверной информации о тяжести болезни осужденного Михаила Саакашвили и не могло служить основанием для отсрочки отбывания наказания.

Со своей стороны, адвокаты сегодня призвали судью удовлетворить их ходатайство и вынести справедливое решение. Шалва Хачапуридзе напомнил Георгию Аревадзе, что спасение жизни третьего президента находилось в руках судьи.

По пояснению адвокатов, судья своим решением мог сыграть историческую роль и заложить основу для большого примирения.

Исходя из состояния здоровья, Михаил Саакашвили ни на заседании, ни на оглашении решения не присутствовал и дистанционно.

Для справки, с ходатайством об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии в суд обратились адвокаты Саакашвили. Данное ходатайство судья Георгий Аревадзе рассматривает около двух месяцев.


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