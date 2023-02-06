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Судья не отсрочил наказание Михаилу Саакашвили и оставил его в заключении
06.02.2023 21:08
Тбилисский городской суд не освободил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили от наказания и не отсрочил его.
Это решение огласил судья Георгий Аревадзе. Тем самым Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили.
Решение судьи вызвало недовольство родственников и сторонников бывшего президента.
На сегодняшнем заседании стороны произнесли заключительные речи, после чего судья огласил решение.
Представители пенитенциарной службы не согласились с ходатайством адвокатов Саакашвили и, как заявил юрист Ника Абрамишвили, ходатайство не должно быть удовлетворено.
По словам Абрамишвили, представленное суду заключение не содержало достоверной информации о тяжести болезни осужденного Михаила Саакашвили и не могло служить основанием для отсрочки отбывания наказания.
Со своей стороны, адвокаты сегодня призвали судью удовлетворить их ходатайство и вынести справедливое решение. Шалва Хачапуридзе напомнил Георгию Аревадзе, что спасение жизни третьего президента находилось в руках судьи.
По пояснению адвокатов, судья своим решением мог сыграть историческую роль и заложить основу для большого примирения.
Исходя из состояния здоровья, Михаил Саакашвили ни на заседании, ни на оглашении решения не присутствовал и дистанционно.
Для справки, с ходатайством об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии в суд обратились адвокаты Саакашвили. Данное ходатайство судья Георгий Аревадзе рассматривает около двух месяцев.
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