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ЕНД заявила о выходе из парламента Грузии


07.02.2023   10:29


«Национальное движение» прекращает парламентскую деятельность. Об этом на брифинге сообщил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.

«У нас будут активности каждый день. Мы придем ко всем, кто убивает европейское будущее страны. Запомните, ваша спокойная, беззаботная жизнь закончилась, для вас повсюду создадутся проблемы. «Национальное движение» больше не собирается принимать участие в каких-либо обсуждениях и входить в какие-либо игры с «Грузинской мечтой».

Мы прекращаем парламентскую работу. Партнеры должны хорошо знать, что мы вынуждены так поступать, потому что существует риск для здоровья и жизни президента Саакашвили», — сказал Хабеишвили.

Для справки, Тбилисский городской суд не освободил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили от наказания и не отсрочил его.


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