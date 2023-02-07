

7 февраля ЕНД проведет акцию у здания администрации правительства

07.02.2023 10:45





Сегодня 7 февраля, в 17:00 «Единое национальное движение» проведет акцию у здания администрации правительства. Об этом заявил новый председатель партии Леван Хабеишвили.



По его словам, протест примет ежедневный характер, митинги будут проходить как в Тбилиси, так и в регионах Грузии.



«Ваша беззаботная жизнь закончилась», — обратился Хабеишвили к правящей партии после решения Тбилисского суда, оставившего Михаила Саакашвили в заключении.



Кроме того, «Единое национальное движение» заявило о прекращении работы в парламенте и переходе в режим ЧС.



Напомним, что 6 февраля после многомесячного рассмотрения, суд отказался отсрочить приговор третьему президенту Грузии и решил оставить его в тюрьме.





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