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7 февраля ЕНД проведет акцию у здания администрации правительства


07.02.2023   10:45


Сегодня 7 февраля, в 17:00 «Единое национальное движение» проведет акцию у здания администрации правительства. Об этом заявил новый председатель партии Леван Хабеишвили.

По его словам, протест примет ежедневный характер, митинги будут проходить как в Тбилиси, так и в регионах Грузии.

«Ваша беззаботная жизнь закончилась», — обратился Хабеишвили к правящей партии после решения Тбилисского суда, оставившего Михаила Саакашвили в заключении.

Кроме того, «Единое национальное движение» заявило о прекращении работы в парламенте и переходе в режим ЧС.

Напомним, что 6 февраля после многомесячного рассмотрения, суд отказался отсрочить приговор третьему президенту Грузии и решил оставить его в тюрьме.


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