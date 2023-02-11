

Гарибашвили: Нашей команде удалось избежать самого большого испытания - войны

11.02.2023 16:24





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, несмотря на вызовы, власти Грузии сумели предотвратить самый большой вызов – войну.



Как заявил журналистам премьер-министр, попытка того, чтобы идущий в Украине конфликт перешел на территорию Грузии, не прекращается.



По его словам, он желает Украине мира, завершения войны и возвращения территорий.



«В результате работы нашего правительства в прошлом году у нас был беспрецедентно высокий экономический рост – 10,1%. Это в то время, когда во всем мире рецессия, неопределенность и непрогнозируемость. Несмотря на этот вызов, нашей команде удалось избежать самого большого испытания — войны. Попытка того, чтобы этот конфликт как-нибудь перешел в нашу страну, к сожалению, не прекращается. Мы напрямую слышали заявления украинских властей на эту тему. Их целью было открытие «второго фронта». Этой цели и служила отправка Михаила Саакашвили в Грузию, и очень много провокаций, что, к сожалению, не прекращается и сейчас.



Я хочу пожелать всем, в том числе и нашему дружественному украинскому народу одного - мира, своевременного окончания этой войны и возвращения территорий», - сказал Ираклий Гарибашвили.





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