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Министр экономики: Грузия будет частью календаря Международной федерации лыжного спорта
18.02.2023 20:02
Инфраструктура, созданная в Бакуриани, прослужит долгие годы, и Грузия будет частью календаря Международной федерации лыжного спорта. Спортивные соревнования, в общем, поднимают репутацию страны, – об этом вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил журналистам в Бакуриани, где сегодня открылся Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу.
По словам Давиташвили, Грузия получила высшую оценку Международной федерации лыжного спорта.
По его словам, в Бакуриани сделано очень многое для того, чтобы Грузия в течение многих лет могла быть местом проведения спортивных мероприятий высокого уровня.
«Мы убеждены, что эта инфраструктура прослужит долгие годы и Грузия будет частью календаря Международной федерации лыжного спорта. Не только в Бакуриани, мы хотим, чтобы и в Бакуриани и в Гудаури ежегодно проводились международные мероприятия высокого уровня. Известность, которая будет у этого курорта, обусловит большее число визитеров и большую экономике для Бакуриани. Также, спортивные соревнования, в общем, поднимают репутацию страны», - заявил Леван Давиташвили.
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