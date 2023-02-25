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Гарибашвили встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта
25.02.2023 13:47
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта Йоханом Элиашем. Информацию распространяет аппарат правительства Грузии.
На встрече обсуждался ход чемпионата мира 2023 года по фристайлу, сноуборду и фриски в Бакуриани.
Было отмечено, что Грузия впервые принимает столь масштабные спортивные соревнования по зимним видам спорта, в которых принимают участие около 700 спортсменов из 42 стран, а участие грузинских спортсменов является очень хорошей возможностью получить опыт для будущих соревнований.
Беседа коснулась инфраструктурных проектов, реализуемых в Бакуриани при поддержке правительства Грузии. Было отмечено, что правительство Грузии выделило 270 миллионов лари на проекты в Бакуриани. К турниру построено три новых канатных дороги, устроено шесть новых трасс. Кроме того, на 30-километровом участке установлена современная система искусственного оснежения европейского стандарта.
Как отметил Йохан Элиаш, соревнования такого уровня проводятся в Грузии впервые, и все организовано на высшем уровне. По его словам, оргкомитет проделал большую работу.
Премьер-министр Грузии и президент Международной федерации лыжного спорта обсудили планы на будущее и дальнейшую активность Грузии в зимних видах спорта.
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