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Гарибашвили встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта


25.02.2023   13:47


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта Йоханом Элиашем. Информацию распространяет аппарат правительства Грузии.

На встрече обсуждался ход чемпионата мира 2023 года по фристайлу, сноуборду и фриски в Бакуриани.

Было отмечено, что Грузия впервые принимает столь масштабные спортивные соревнования по зимним видам спорта, в которых принимают участие около 700 спортсменов из 42 стран, а участие грузинских спортсменов является очень хорошей возможностью получить опыт для будущих соревнований.

Беседа коснулась инфраструктурных проектов, реализуемых в Бакуриани при поддержке правительства Грузии. Было отмечено, что правительство Грузии выделило 270 миллионов лари на проекты в Бакуриани. К турниру построено три новых канатных дороги, устроено шесть новых трасс. Кроме того, на 30-километровом участке установлена ​​современная система искусственного оснежения европейского стандарта.

Как отметил Йохан Элиаш, соревнования такого уровня проводятся в Грузии впервые, и все организовано на высшем уровне. По его словам, оргкомитет проделал большую работу.

Премьер-министр Грузии и президент Международной федерации лыжного спорта обсудили планы на будущее и дальнейшую активность Грузии в зимних видах спорта.




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