

Граждане Украины могут приезжать и находиться в Грузии без виз в течение полных двух лет

27.02.2023 12:59





Правительство Грузии издало постановление № 81 от 24 февраля 2023 года, согласно которому, поправка внесена в постановление № 255 от 5 июня 2015 года.



Правительство скорректировало норму, которая позволяла гражданам Украины въезжать в Грузию без визы и находиться в стране на протяжении полного года.



Согласно поправкам, опубликованным в законодательном вестнике, которые вступили в силу сразу после публикации, граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного двухлетнего срока.







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