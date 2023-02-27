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Граждане Украины могут приезжать и находиться в Грузии без виз в течение полных двух лет


27.02.2023   12:59


Правительство Грузии издало постановление № 81 от 24 февраля 2023 года, согласно которому, поправка внесена в постановление № 255 от 5 июня 2015 года.

Правительство скорректировало норму, которая позволяла гражданам Украины въезжать в Грузию без визы и находиться в стране на протяжении полного года.

Согласно поправкам, опубликованным в законодательном вестнике, которые вступили в силу сразу после публикации, граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного двухлетнего срока.


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