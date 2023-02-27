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Граждане Украины могут приезжать и находиться в Грузии без виз в течение полных двух лет
27.02.2023 12:59
Правительство Грузии издало постановление № 81 от 24 февраля 2023 года, согласно которому, поправка внесена в постановление № 255 от 5 июня 2015 года.
Правительство скорректировало норму, которая позволяла гражданам Украины въезжать в Грузию без визы и находиться в стране на протяжении полного года.
Согласно поправкам, опубликованным в законодательном вестнике, которые вступили в силу сразу после публикации, граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного двухлетнего срока.
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