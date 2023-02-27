

Москва планирует полный захват власти в Грузии: Саакашвили обратился к Зурабишвили

27.02.2023 15:10





В планы Москвы входит полный захват власти в Грузии, президент Саломе Зурабишвили должна использовать свои полномочия для того, чтобы международное сообщество не оставило Грузию в полной изоляции. Об этом на своей странице в Facebook написал третий президент Михаил Саакашвили.



«Я поддерживаю заявления президента Зурабишвили, сделанные в последние дни, и ее призыв бороться за свободу.



На мой взгляд, все политические группы должны объединиться против российского переворота, а также провести немедленные консультации с президентом. Совершенно очевидно, что параллельно провалу в Украине, поражению в Молдове, Москва собирается в ближайшее время открыто захватить власть в Тбилиси, ради этого она заставит согласиться запуганных марионеток со всем.



Саломе Зурабишвили должна использовать свое положение и дать понять всему миру, что в условиях полной изоляции Грузии готовится ее полное завоевание и оккупация.



Сейчас не время припоминать обиды, мы должны использовать любую возможность, чтобы сразиться в этой великой войне.



Президент говорит, что без свободы нет настоящего мира, а нас пытаются поработить под страхом войны. А потому сопротивление – обязанность каждого настоящего грузина, каждого президента, бывшего или действующего. В этой битве мы не можем себе позволить кого-то потерять», — написал Саакашвили.





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