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Москва планирует полный захват власти в Грузии: Саакашвили обратился к Зурабишвили
27.02.2023 15:10
В планы Москвы входит полный захват власти в Грузии, президент Саломе Зурабишвили должна использовать свои полномочия для того, чтобы международное сообщество не оставило Грузию в полной изоляции. Об этом на своей странице в Facebook написал третий президент Михаил Саакашвили.
«Я поддерживаю заявления президента Зурабишвили, сделанные в последние дни, и ее призыв бороться за свободу.
На мой взгляд, все политические группы должны объединиться против российского переворота, а также провести немедленные консультации с президентом. Совершенно очевидно, что параллельно провалу в Украине, поражению в Молдове, Москва собирается в ближайшее время открыто захватить власть в Тбилиси, ради этого она заставит согласиться запуганных марионеток со всем.
Саломе Зурабишвили должна использовать свое положение и дать понять всему миру, что в условиях полной изоляции Грузии готовится ее полное завоевание и оккупация.
Сейчас не время припоминать обиды, мы должны использовать любую возможность, чтобы сразиться в этой великой войне.
Президент говорит, что без свободы нет настоящего мира, а нас пытаются поработить под страхом войны. А потому сопротивление – обязанность каждого настоящего грузина, каждого президента, бывшего или действующего. В этой битве мы не можем себе позволить кого-то потерять», — написал Саакашвили.
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