

«Национальное движение» создает «реестр агентов российского влияния в Грузии»

02.03.2023 14:36





«Единое национальное движение» создает «реестр агентов российского влияния в Грузии», - сообщил на брифинге председатель политсовета «Единого национального движения» Леван Бежашвили.



По его словам, в реестр будут включены все те политические лидеры, которые финансируются Россией и целью их политической деятельности является усиление российского влияния в Грузии.



Кроме того, Бежашвили призывает международных партнеров ввести санкции в отношении лиц, внесенных в этот реестр.



«Мы призываем посольства Соединенных Штатов Америки и стран Европейского союза в Грузии, депутатов парламента, которые поддержат законопроект «О прозрачности иностранного влияния», ввести визовые ограничения для них и членов их семей и запретить им въезд в США и страны-члены ЕС.



Мы обращаемся к международным финансовым организациям, соответствующим структурам государств-членов ЕС и США с просьбой ограничить право лиц, внесенных в «реестр агентов российского влияния», распоряжаться своими банковскими счетами, открытыми в странах Европы и Соединенных Штатах Америки, в том числе упразднить их существующие счета и запретить им открывать новые банковские счета», — заявил Леван Бежашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





