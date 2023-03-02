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«Национальное движение» создает «реестр агентов российского влияния в Грузии»


02.03.2023   14:36


«Единое национальное движение» создает «реестр агентов российского влияния в Грузии», - сообщил на брифинге председатель политсовета «Единого национального движения» Леван Бежашвили.

По его словам, в реестр будут включены все те политические лидеры, которые финансируются Россией и целью их политической деятельности является усиление российского влияния в Грузии.

Кроме того, Бежашвили призывает международных партнеров ввести санкции в отношении лиц, внесенных в этот реестр.

«Мы призываем посольства Соединенных Штатов Америки и стран Европейского союза в Грузии, депутатов парламента, которые поддержат законопроект «О прозрачности иностранного влияния», ввести визовые ограничения для них и членов их семей и запретить им въезд в США и страны-члены ЕС.

Мы обращаемся к международным финансовым организациям, соответствующим структурам государств-членов ЕС и США с просьбой ограничить право лиц, внесенных в «реестр агентов российского влияния», распоряжаться своими банковскими счетами, открытыми в странах Европы и Соединенных Штатах Америки, в том числе упразднить их существующие счета и запретить им открывать новые банковские счета», — заявил Леван Бежашвили.


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