

В парламенте произошло противостояние (+видео)

06.03.2023 10:50





Заседание юридического комитета парламента, где рассматриваются оба спорных законопроекта об иноагентах, было прервано. Во время заседания произошла словесная перепалка между председателем комитета Анри Оханашвили и оппозиционными депутатами.



«У тебя нет родины, чьим интересам ты служишь? У тебя нет родины. У тебя нет чувства государственности», — обратился Оханашвили к лидеру партии «Стратегия Агмашенебели» Георгию Вашадзе.



После этого эпизода несколько депутатов, в том числе Вашадзе, были выведены из зала заседания.



Напомним, что параллельно с обсуждением законопроектов на территории, прилегающей к парламенту, проходит акция протеста.











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