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В парламенте произошло противостояние (+видео)


06.03.2023   10:50


Заседание юридического комитета парламента, где рассматриваются оба спорных законопроекта об иноагентах, было прервано. Во время заседания произошла словесная перепалка между председателем комитета Анри Оханашвили и оппозиционными депутатами.

«У тебя нет родины, чьим интересам ты служишь? У тебя нет родины. У тебя нет чувства государственности», — обратился Оханашвили к лидеру партии «Стратегия Агмашенебели» Георгию Вашадзе.

После этого эпизода несколько депутатов, в том числе Вашадзе, были выведены из зала заседания.

Напомним, что параллельно с обсуждением законопроектов на территории, прилегающей к парламенту, проходит акция протеста.




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