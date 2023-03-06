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Участники протестной акции забросали здание парламента яйцами
06.03.2023 12:27
Участники протестной акции, проходящей у высшего законодательного органа Грузии, забросали здание парламента яйцами.
Митингующие опротестовывают инициированый «Силой народа» законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
Собравшиеся принесли транспаранты, флаги Евросоюза и Грузии. Они скандируют: «Нет российскому закону», «Русская мечта», «Русские», «Рабы».
Напомним, что на заседании комитета по юридическим вопросам на фоне шума и противостояния проходит рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и законопроект «О регистрации иностранных агентов» в первом чтении. Параллельно заседанию у законодательного органа проходит акция.
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