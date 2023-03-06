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Гоциридзе: Сколько вопросов задала оппозиция, столько депутатов вывели из зала
06.03.2023 12:29
На заседании Комитета по правовым вопросам, где обсуждаются законопроекты об «иноагетах», независимый депутат Парламента Грузии Роман Гоциридзе обратился к Гураму Мачарашвили (один из лидеров «Силы народа»). Он отметил, что в зале заседания практически не осталось оппозиционных депутатов:
«Сколько вопросов задала оппозиция, столько депутатов вы вывели из зала. Поэтому я хотел бы задать вам вопрос, непосредственно связанный с законом, который будет юридически ясен и вам очень понравится.
Господин Гурам, если бы этот потолок разверзся и тонна грязевой массы полилась бы вам на голову, вы бы покинули трибуну? Я знаю, что господин Анри (глава юридического комитета Анри Оханашвили — прим.ред.) не покинет, но покинете ли вы?», — спросил депутат Роман Гоциридзе у депутата Гурама Мачарашвили.
Парламентское большинство Грузии планирует принять законопроект об «иноагентах». Заседание Комитета по юридическим вопросам, на котором рассматривается два варианта законопроекта, с утра проходит на фоне протеста. Депутатам от оппозиции не дали возможности задать вопросы и по одному выдворили из зала, где проходит заседание. Кроме того в зал не допустили журналистов. При этом Парламент Грузии не обеспечил полноценную прямую трансляцию заседания.
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