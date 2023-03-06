

Здание парламента забросали яйцами

06.03.2023 13:00





Участники протестной акции, проходящей у парламента Грузии, забросали здание законодательного органа яйцами.



С самого утра гражданские активисты опротестовывают у инициированый антизападным движением «Сила народа» законопроект об агентах иностранного влияния.



Собравшиеся принесли с собой транспаранты, развернули флаги Евросоюза и Грузии. Они скандируют: «Нет российскому закону», «Русская мечта», «Русские», «Рабы».



Источник: СОВА

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