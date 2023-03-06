

«Намеренный подарок России» — Хельсинкская комиссия о законопроектах об «иноагентах»

06.03.2023 21:23





«Намеренный подарок России» — такую оценку дала Хельсинкская комиссия законопроектам об «иноагентах» инициированным «Силой народа».



Речь идет об аналогах российского закона об «агентах иностранного влияния». Согласно многочисленным заявлениям Евросоюза, они противоречат 12-ти пунктам, реализация которых необходима Грузии для получения статуса кандидата в ЕС.



«Представленный в Грузии закон об иностранных агентах является нападением на слабеющую демократию в стране, намеренным подарком России и прямым вызовом последовательному евроатлантическому выбору грузинского народа. Он не похож на FARA ничем», — указано в заявлении Хельсинкской комиссии.



Комиссия также добавляет, что США ценят свое стратегическое партнерство с Грузией, но этот законопроект направлен на ослабление этих отношений — «и это открытое приглашение к оккупанту России, оккупирующей России, которая принесет с собой коррупцию, вассалитет и нелояльность».



«Мы призываем правительство Грузии отклонить предложенный закон и подтвердить свою приверженность демократии», — отмечается в документе.





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