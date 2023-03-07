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Парламент Грузии в первом чтении поддержал закон об «иноагентах»
07.03.2023 20:17
На пленарном заседании парламента Грузии сегодня, 7 марта, в первом чтении был поддержан российский закон, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ «агентами иностранного влияния».
Председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинирадзе заявил, что эти законопроекты будут обсуждаться в четверг, 9 марта, однако сам он предложил парламенту обсудить законопроекты сегодня.
Члены «Грузинской мечты» объявили о рассмотрении российского законопроекта на пленарном заседании после того как акция протеста у парламента начала расходится. Однако, сотни граждан вновь собрались у парламента.
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