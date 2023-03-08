

Боррель: Закон об «агентах» противоречит продекларированной цели Грузии по вступлению в Евросоюз

08.03.2023 02:54





Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовал заявление по поводу принятия законопроекта российского образца об «агентах иностранного влияния», поддержанного парламентским большинством.



Ниже приведен перевод полного текст заявления:



«Во вторник Парламент Грузии принял в первом чтении новый закон «о прозрачности иностранного влияния». Это очень плохое событие для Грузии и ее народа.



Закон в его нынешнем виде окажет жалящее воздействие на гражданское общество и средства массовой информации и будет иметь негативные последствия для многих грузин, получающих пользу от их работы. Этот закон не соответствует ценностям и стандартам ЕС. Это противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в Евросоюз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие окажет серьезное влияние на наши отношения.



ЕС призывает Грузию выполнить свои обещания и содействовать демократии, верховенству закона и защите прав человека и напоминает ей о праве людей на мирный протест».



Civil Georgia

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