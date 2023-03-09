

В Тбилиси всю ночь продолжается силовой разгон акции протеста

09.03.2023 04:43





В центре Тбилиси на протяжении всей ночи с 8 на 9 марта продолжается акция протеста и силовой разгон демонстрантов. Спецназ с применением водометов и перцового газа несколько раз вытеснял протестующих с проспекта Руставели, но те через какое-то время вновь возвращались.



Несмотря на применение против них спецредств и жесткие задержания, участники акции – в основном молодые люди – собираются на центральном проспекте столицы. В нескольких локациях из уличных скамеек и мусорных баков они воздвигли баррикады. Подожжен, по меньшей мере, один автомобиль. Протестующие скандируют «Грузия, Грузия!», поют гимн страны.



Напомним, стихийные акции в Тбилиси связаны с принятием парламентом в первом чтении закона «Об агентах иностранного влияния», который оппозиция и граджанский сектор сравнивают с репрессивным российским законом «Об иноагентах».



Источник: СОВА

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