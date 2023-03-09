

«Мечта» и ее сателлиты отзывают законопроект об иноагентах

09.03.2023 10:37





«Хотели бы проинформировать общественность о том, что между политсоветом «Грузинской мечты», «Силой народа» и депутатами парламентского большинства состоялись консультации относительно текущих политических процессов вокруг закона «О прозрачности иностранного влияния».



Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть общества. На законопроект был навешан ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отклонение от европейского курса.



Кроме того, радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противозаконные действия. Спасибо героическим правоохранителям, которые ответили на насилие терпеливо и по самым высоким стандартам.



Больше всего мы должны заботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Соответственно, необходимо тратить энергию каждого из нашего сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении.



Принимая во внимание все вышеизложенное, мы как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безусловно, без каких-либо оговорок отозвать поддержанный нами законопроект.



По мере того, как спадет эмоциональный фон, мы лучше объясним общественности, чему служил законопроект и почему было важно обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране. Для этого мы начнем встречи с населением и сообщим широкой общественности вопрос правды в связи с каждой деталью.



Мы действуем с особой ответственностью, которую, как правящая сила, несем перед каждым членом общества.



Грузия сохранит мир и стабильность и продолжит с достоинством двигаться к Европе, что является принципиальным выбором грузинского общества», - сказано в заявлении.





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