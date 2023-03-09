

Акция на проспекте Руставели состоится сегодня несмотря на заявление правящей партии

09.03.2023 12:16





По решению гражданских активистов, сегодня в 19:00 акция на проспекте Руставели все равно состоится.



Как отметил на совместном брифинге депутат Тбилисского сакребуло от «Гирчи - больше свободы» Цотнэ Коберидзе, на сегодняшней акции они потребуют от правящей команды отчетливости, как они намерены отозвать законопроект о т.н. агентах.



Гражданские активисты также требуют освобождения задержанных участников акции.



«Сегодня обязательно будет акция! Много молодых людей, у которых нет доверия к «Грузинской мечте» и которые считают, что мы являемся гарантом того, что страна станет частью запада. Мы люди, которые требуют выполнения двух пунктов. Нам нужна ясность относительно того, как они намерены отозвать этот закон, потому что их заявления расплывчаты. И второе, люди, которые стояли рядом с нами, боролись с нами вместе и задержаны, пока эти люди не будут свободны, «Грузинская мечта» не должны думать, что дело обстоит легко», - заявил Цотнэ Коберидзе.



Напомним, что правящая партия и ее "дочка" - «Сила народа» обещали отозвать поддержанный в первом чтении законопроект о т.н. агентах.





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