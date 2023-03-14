

Председатель парламента: Флаг Евросоюза с должной честью вернется перед парламентом

14.03.2023 15:43





«Флаг Евросоюза с должной честью вернется перед парламентом», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отметил Папуашвили, в связи с осквернением флага Евросоюза, лицо будет идентифицировано и соответственно наказано в административном порядке.



«Я хочу прокомментировать осквернение флага ЕС перед зданием парламента. Вы знаете, что парламент нашего созыва сделал наказуемым осквернение флагов Евросоюза и других стран, которые водружены перед административным зданием. Также прозвучало заявление МВД о том, что тот, кто осквернил флаг Евросоюза, будет идентифицирован и наказан в административном порядке.



Печально то, что мы видим. Радикализм порождает радикализм. Такое поведение недопустимо, от кого бы оно ни исходило. Соответственно, знаете, поврежден сам флагшток, его восстановят и флаг вернут на место с должной честью», — заявил Шалва Папуашвили.





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