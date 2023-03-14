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Председатель парламента: Флаг Евросоюза с должной честью вернется перед парламентом


14.03.2023   15:43


«Флаг Евросоюза с должной честью вернется перед парламентом», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Как отметил Папуашвили, в связи с осквернением флага Евросоюза, лицо будет идентифицировано и соответственно наказано в административном порядке.

«Я хочу прокомментировать осквернение флага ЕС перед зданием парламента. Вы знаете, что парламент нашего созыва сделал наказуемым осквернение флагов Евросоюза и других стран, которые водружены перед административным зданием. Также прозвучало заявление МВД о том, что тот, кто осквернил флаг Евросоюза, будет идентифицирован и наказан в административном порядке.

Печально то, что мы видим. Радикализм порождает радикализм. Такое поведение недопустимо, от кого бы оно ни исходило. Соответственно, знаете, поврежден сам флагшток, его восстановят и флаг вернут на место с должной честью», — заявил Шалва Папуашвили.


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