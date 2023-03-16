

Пенитенциарную службу Грузии оштрафовали на 500 лари за публикацию записей Саакашвили

16.03.2023 17:40





Служба защиты персональных данных оштрафовала Специальную пенитенциарную службу министерства юстиции Грузии на 500 лари (почти 200 доллара) за распространение видеозаписей находящегося в заключении экс-президента страны Михаила Саакашвили.



Как отмечают в ведомстве, в декабре и феврале Пенитенциарная служба опубликовала кадры Саакашвили из клиники «Вивамед» «в целях высокого общественного интереса». Однако при обнародовании эпизода за 9 августа, где видно, как третий президент принимает пищу, «не была обеспечена соразмерность принципов обработки персональных данных».



Служба защиты персональных данных выявила и другие факты нарушения. В частности, Пенитенциарное ведомство не смогло внятно объяснить «законную цель» распространения этого эпизода. Кроме того, информация о видеонаблюдении была предоставлена Саакашвили с нарушением предусмотренных законом правил, а записи велись без определения сроков.



Пенитенциарная служба была признана правонарушителем за видеонаблюдение без выставления предупредительных знаков и письменного уведомления медперсонала.







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