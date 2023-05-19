

Первым рейсом Москва-Тбилиси летят грузинские прокремлевские активисты

19.05.2023 10:53





На первом за четыре года борту Москва-Тбилиси летит «грузинская делегация» прокремлевских активистов. Как сообщает РИА «Новости», ее возглавляет председатель общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили. Он является также актером и телеведущим (ТВ «Объектив»).



Выступая перед журналистами в аэропорту «Внуково», Чикашвили поблагодарил президента России Владимира Путина от своего лица, от лица своей организации и «от лица большинства граждан Грузии» за решение возобновить полеты. По его словам, поставив подпись под указом, глава Кремля «удовлетворил нашу просьбу». Он добавил, при этом, что« это была просьба народа».



«Самое главное не только начать заново, но и улучшить наши отношения, особенно в этой ситуации», — сказал он.



Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией, прерванное в 2019 году по инициативе Москвы, а также издал указ и об отмене визового режима для граждан Грузии, также введенного Россией в одностороннем порядке еще в 2000 году.



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