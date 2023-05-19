

Гарибашвили утверждает, что прямые рейсы с РФ соответствуют национальной политике Грузии

19.05.2023 12:28





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что возобновление прямого авиасообщения с Россией соответствует целям национальной политики и входит в интересы страны. Так он прокомментировал первый рейс Москва-Тбилиси, совершенный утром 19 мая.



«Моя цель – спасти нашу страну, защитить ее, защитить интересы населения нашей страны. Мы очень подробно объяснили, что ни одна подсанкционная авиакомпания, ни один подсанкционный самолет не полетит в Грузию. Этим все сказано. Я встречался с европейскими лидерами в Исландии и объяснял им, что это – в наших национальных интересах. В этом нет ничего нового или странного. Это составная часть экономических, торговых отношений. Те, кто не хочет, чтобы страна преодолела нищету, безработицу, чтобы были торговля и экономика… можно прямо сказать, что это – враги нашей страны».



По словам премьера, все, что он перечислил, служит защите интересов Грузии и соответствует как национальной политике, так и режиму международных санкций. Отвечая на критику Запада и политических оппонентов внутри страны о том, что решения Тбилиси идут вразрез с политикой ЕС, куда Грузия стремится, Гарибашвили дал понять, что, поскольку страна не входит в Евросоюз, она не обязана следовать его курсу.



«Мы все делаем правильно, все шаги делаем правильно. Мы объясняем нашим европейским друзьям, я лично провел беседу и объяснил аргументацию и мотивацию. Чтобы подчиняться политике Евросоюза, мы должны быть страной-членом ЕС. Сегодня мы не являемся страной-членом Евросоюза. Пока не являемся. И на это потребуются годы», — заключил премьер-министр Грузии.



Источник: SOVA

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