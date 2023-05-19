|
|
|
У парламента проходит акция против прямого авиасообщения между Россией и Грузией
19.05.2023 22:16
У парламента Грузии проходит акция против прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Собравшиеся требуют немедленного запрета прямых авиарейсов из России.
Перед законодательным органом собрались политики, гражданские активисты и рядовые граждане.
Как заявляют участники акции, восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией подвергает страну серьезному риску, и страна может остаться без статуса кандидата в члены ЕС. Кроме того, по их мнению, из-за этого факта целая страна может попасть под санкции.
Как известно, выступлений на сегодняшней акции не будет.
Участники митинга скандируют – «Нет российским полетам».
Напомним, что после того, как в 2019 году Российская Федерация собственным решением отменила авиасообщение Грузией, сегодня в Тбилисском аэропорту приземлился первый российский самолет. Решение же о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией было принято президентом России Владимиром Путиным в мае этого года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна