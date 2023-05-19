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Дочь Сергея Лаврова находится в Грузии - СМИ


19.05.2023   23:22


Дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова (Лаврова) находится в Грузии. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arkhi. По данным журналистов, семья главы МИД РФ приехала для участия в грандиозной свадьбе в Кахети.

По информации телеканала, женится брат российского предпринимателя Александра Винокурова, который приходится Лаврову зятем. Свадьбу решили справить в комплексе Kvareli Lake Resort. По этой причине два дня гостиница была закрыта для местных постояльцев и готовилась к приему россиян. Расписался деверь дочери главы МИД в Тбилиси.

На соответствующий вопрос в комплексе Kvareli Lake Resort журналистам заявили, что гостей с фамилией Лавров у них нет. При этом руководство комплекса обвинило журналистов в дезинформации.

"Заявляем, что посещение дочерью Лаврова Кварельского озера не соответствует действительности, гостей по фамилии Лавров у нас зафиксировано ни сейчас, ни раньше. К сожалению, посредством СМИ распространяется информация, не соответствующая действительности", - говорится в заявлении Kvareli Lake Resort.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и члены правящей партии «Грузинская мечта» никак не комментируют информацию о визите в страну родственников Сергея Лаврова. Члены семьи главного дипломата Москвы, как и он сам, включены в санкционные списки западных стран.


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