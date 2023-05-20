

Мелия: Приезд членов семьи Лаврова в Грузию - это выдающееся своим вульгарным цинизмом отношение к нашей стране

20.05.2023 14:32





«Администрация гостиницы подтвердила, что гости являются членами семьи Лавровых. Ни больше, ни меньше, поселились в гостинице «Озеро Кварели», — заявил бывший председатель «Национального движения» Ника Мелия, находясь в Кварели перед упомянутой гостиницей.



По словам Мелия, приезд членов семьи Лаврова в Грузию — это выдающееся своим вульгарным цинизмом отношение к гражданам Грузии и всей стране со стороны Путина и Лаврова.



«Играют свадьбу одного из ближайших родственников Лаврова, брата его зятя. Здесь находятся зять Лаврова, его дочь, отец брата зятя Лаврова, и трое находятся под санкциями США, стран ЕС, Австралии, Великобритании. То есть они никуда не могут поехать, потому что санкционированы, и прибыли в Кварели. В то время как эта страна оккупирована именно Лавровым. Ведь он автор кровопролития, случившегося в 2008 году. Ведь г-н Лавров и члены его семьи являются авторами того, что сегодня происходит в Украине. Сегодня здесь они будут поднимать тосты за Путина и российскую армию с пожеланиями победы российской армии и поражения Украины. Это победа России и поражение грузинского народа. Это невероятный цинизм, вульгарный цинизм», — сказал Мелия.



По его словам, весь мир должен понять, что это грузинская власть и правительство Путина взаимосвязаны.



«Теперь очередь за обществом. Гаврилов ничто по сравнению с этими людьми. С 2004 года Лавров является министром иностранных дел террористического государства, которое пропагандистски оправдывает убийство и уничтожение всех народов. Настал тот день, когда мы узнали, что ближайшее окружение Путина играет свадьбу в Грузии… Максимально весь мир должен узнать, что грузинское правительство и правительство Путина взаимосвязаны. Граница между ними стёрта. В Грузии нет грузинского правительства, здесь есть российское правительство», — сказал Мелия.







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