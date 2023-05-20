

Кобахидзе: Интересно, откуда Хоштария первой узнает о приезде российских визитеров в Грузию

20.05.2023 17:55





Интересно, какие связи у Элене Хоштария, что она первой узнает о приезде российских визитеров в Грузию - мы прогнозировали, что с приближением туристического сезона обязательно начнется новая волна ксенофобской кампании, что и сбылось, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в связи с предпологаемой свадьбой члена семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова и акцией у гостиницы «Кварлис тба».



Кобахидзе призывает все стороны воздержаться от провокаций и заявляет, что «в Грузии нет места ксенофобии».



«Мы заранее делали прогноз, что с приближением туристического сезона обязательно начнется новая волна ксенофобской кампании, и то, что мы прогнозировали, сбылось. Ксенофобия не в природе грузинского общества. Это ответвление либерально-фашистской кампании и я призываю всех воздержаться от такого типа кампании. В Грузии нет места ксенофобии. Я опираюсь на информацию отеля, у меня нет уточнений, данных по этому поводу. Для меня главное, что тут есть конкретный подход, который проявляется в действиях конкретных людей, а также двойные стандарты. Вы помните их отношение после 2008 года, когда в Грузии состоялась свадьба дочери Михалкова. Тогда ее лично посетил тогдашний президент Михаил Саакашвили. Мы также помним взволнованые посты сегодняшних либерал-фашистов. Сегодня те же люди выходят с ксенофобской кампанией. Это двойной стандарт, который указывает на то, что все это имеет только политическую цель. Эта цель – эскалация, провокации, и основными провокаторами на сцене сегодня являются: Хоштария, Мелия и др.



Когда речь идет о приезде в Грузию конкретных российских визитеров, первая именная информация всегда есть у Хоштария, если вы заметили. То же самое было и в случае с Познером. Она и сейчас утверждает, что точно знает, что в Грузию прибыл конкретный человек. Интересно, какие связи у Элене Хоштария, что она первой узнает касательно приезда российских визитеров в Грузию», — сказал Ираклий Кобахидзе.





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