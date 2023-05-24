

Гарибашвили: Я не вижу признаков того, что война в Украине скоро закончится

24.05.2023 12:20





Со дня начала этой войны сегодня мы уже знаем, что 20% Украины оккупированы Россией, это сегодняшний статус-кво. Что будет завтра, я не знаю, не могу сказать, думаю, никто не знает, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на панельной дискуссии Катарского экономического форума, отвечая на вопрос - согласны ли вы с мнением, что из войны Украины и России никто не будет победителем?



По словам премьер-министра, вызовов подобного масштаба Европа не видела со времен Второй мировой войны.



«Действительно сложное время. Вызова подобного масштаба Европа не видела со времен Второй мировой войны, и поэтому эта война затрагивает нас всех. Но я хочу напомнить, что в Грузии была война в 2008 году и мы точно знаем, что означает война. Со дня начала этой войны сегодня мы уже знаем, что 20% Украины оккупированы Россией, это сегодняшний статус-кво. Что будет завтра, я не знаю, не могу сказать, думаю, никто не знает», — заявил Ираклий Гарибашвили.



На вопрос, удивлен ли он тем, что «Украина так долго продержалась», премьер ответил, что, по его оценке, все удивлены и он не видит признаков того, что эта война скоро закончится.



«Я думаю, все удивлены. Я не вижу признаков того, что эта война скоро закончится. Это проблема, но мы не видим достаточных усилий со стороны международного сообщества для осуществления правильных мер, чтобы провести мирные переговоры», - заявил премьер.





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