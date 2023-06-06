

Гарибашвили о взрыве дамбы: Это одно из последствий той брутальной и разрушительной войны, которую Россия ведет в Украине

06.06.2023 15:18





Это одно из последствий той брутальной и разрушительной войны, которую Россия ведет в Украине. Это не ново. Вас удивил взрыв на Каховской ГЭС, но на сегодняшний день разрушено 20% территории Украины, города, села сровнены с землей, - так откликнулся премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на обстрел Каховской ГЭС российской армией.



По заявлению главы правительства Грузии, альтернативы миру нет, поэтому вместо эскалации ситуации стороны должны сесть и обсудить окончание войны.



«Я считаю, что все должны приложить усилия, чтобы они сели за стол переговоров и начали мирный переговорный процесс. Альтернативы этому нет. Убийство людей должно быть остановлено, такова наша позиция», - заявил премьер.



По его словам, сегодня не только вернулась риторика ядерной войны, но и звучат прямые угрозы, и в этих условиях задачей правительства Грузии является сохранение мира в стране.



«Наша задача, когда 20% страны оккупированы и стоит российская армия, заключается в спасении страны, сохранении мира, укреплении и развитии экономики. Было много провокационных действий, например, когда в Украине только началась война, оппозиция требовала, чтобы мы приняли из Украины самолеты, которые бы забрали отсюда бойцов, и правительству нужно было дать на это разрешение, т.е. государство прямо или косвенно уже вовлекалось в этот конфликт, тем более тогда, когда ни одно государство этого не делало и не делает сегодня», - заявил премьер.





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