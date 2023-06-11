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Кобахидзе: Работаем над выполнением плана из 12 пунктов


11.06.2023   18:37


Мы активно работаем над реализацией плана из 12 пунктов, реализация всех реформ завершится к концу июня, и страна будет готова к получению статуса кандидата, — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе выразил надежду, что в декабре будет принято справедливое политическое решение.

«Надеюсь, что политическое решение, которое Европейский совет примет в декабре, будет справедливым. К сожалению, в прошлом году Европейский совет принял разочаровывающее для нашего общества решение. Надеемся, что в этом случае в декабре будет принято справедливое политическое решение», — сказал Ираклий Кобахидзе.


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