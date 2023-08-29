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В Шови во время спасательных работ погиб старший инструктор — Минобороны Грузии
29.08.2023 16:25
По данным Минобороны Грузии, во время спасательных работ в Шови погиб старший инструктор 10-й бригады территориальной обороны Национальной гвардии Сил обороны Темур Харчилава.
По данным министерства, причиной смерти 50-летнего инструктора, вероятно, стал сердечный приступ.
«29 августа 2023 года инструктор 2-го курса учебного центра «Сорта» муниципалитета Они, в [зоне бедствия] Шови, исполнял свои обязанности и в ходе продолжающихся спасательных работ, предположительно, скончался от сердечного приступа», — указано в заявлении ведомства.
Минобороны Грузии также выразило соболезнования семье, родственникам и сотрудникам погибшего.
3 августа в Шови сошел сель, приведший к гибели по меньшей мере 31 человека. На месте схода до сих пор продолжается поиск людей.
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