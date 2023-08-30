

Правительство отказало президенту в визитах в Украину, Германию, Болгарию, Чехию, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, Израиль и ОАЭ

30.08.2023 18:20





Администрация правительства распространила заявление по поводу зарубежного визита президента Саломе Зурабишвили.



Правительство поясняет, в визитах в какие страны президенту Грузии было отказано. Следует отметить, что среди них и Украина.



«Хотим откликнуться на распространенную администрацией президента информацию касательно планируемого визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Федеративную Республику Германия.



Администрация президента 12 июля 2023 года обратилась к правительству Грузии с предложением в связи с данным визитом, в чем постановлением правительства Грузии было отказано 3 августа 2023 года официально, в письменной форме, согласно соответствующей статье Конституции Грузии.



Также президенту официально письменно отказано в рабочих визитах 22-24 августа в Украину, 16 сентября в Швейцарскую Конфедерацию, 2-3 октября в Республику Польша, 4-6 октября в Королевство Бельгия, с 31 октября по 2 ноября в Королевство Дания и 1-2 декабря в Объединенные Арабские Эмираты.



Саломе Зурабишвили также было отказано в официальных визитах 27-29 сентября в Республику Болгария, 10-12 декабря в Чехию и 18-20 декабря в Государство Израиль.



Напоминаем президенту Саломе Зурабишвили, что в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии, президент Грузии осуществляет представительские полномочия во внешних отношениях только с согласия правительства Грузии, поскольку в соответствии с первым пунктом статьи 54 Конституции, осуществление внешней политики страны является полномочием правительства Грузии», - отмечается в информации.





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