

Кобахидзе: Саломе Зурабишвили присягнула на Конституции, однако грубо ее нарушает

31.08.2023 15:17





Яснее ясного, что президентом Грузии очень грубо нарушается Конституция, она присягнула на этой Конституции, однако грубо ее нарушает, это очень тяжелое явление, и мы не можем оставить это без реагирования, - об этом заявил журналистам председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



По его словам, Грузия - парламентская республика, где исполнительная власть, правительство Грузии осуществляет внутреннюю и внешнюю политику, а президент не является частью исполнительной власти, соответственно, она не участвует в осуществлении внешней политики.



«Кроме того, конкретнее, в Конституции Грузии указано, что только с согласия правительства президент полномочен осуществлять представительские отношения во внешней политике и участвовать в международных переговорах, исходя из этого, яснее ясного, что президент Грузии очень грубо нарушает Конституцию. Она присягнула на этой Конституции, однако грубо ее нарушает, это очень тяжелое явление, и нам нужно соответствующее реагирование, мы не можем оставить это без реагирования», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Что касается того, может ли встать вопрос об импичменте, Ираклий Кобахидзе заявил, что для импичмента необходимо 100 голосов, а у Саломе Зурабишвили есть надежда на коллективное «Нацдвижение» и гарантии от их общих покровителей, без этой гарантии она бы грубо не нарушила Конституцию.



«В целом я бы не придавал этой теме слишком большого значения, мы и так знаем, что Саломе Зурабишвили противостоит интересу евроинтеграции страны, не имеет значения, выступит ли она с заявлениями, противоположными евроинтеграции в здании парламента Грузии или во время зарубежного визита. Эта информация и так идет к нашим международным партнерам. Вы помните, что она из здания парламента Грузии прямо выступила против нашей европейской перспективы, в частности, заявила, что Грузия в прошлом году не заслуживала статуса кандидата, и более того, сказала, что и в этом году реформы, предусмотренные в документах ЕС, осуществляются лишь формально, поэтому получается, что по ее мнению, Грузия и в этом году не заслуживает статуса кандидата. Когда наши европейские партнеры очень хорошо знают о таких посылах, получается, что президент Грузии прямо в противоречии с нашей европейской перспективой. Что касается реагирования, то, во-первых, механизм теоретического реагирования это импичмент, и, конечно, если мы обратимся в Конституционный суд, суд очень легко установит, что здесь нарушается Конституция Грузии, на основании прямой текстовой интерпретации, это будет очень легко установить, однако вы знаете, что для импичмента нужно 100 голосов и, конечно, Саломе Зурабишвили надеется на коллективное «Нацдвижение». Без этой гарантии она не стала бы грубо нарушать Конституцию. У нее есть гарантии от их общих покровителей. У Саломе Зурабишвили и «Нацдвижения» общие покровители, и Саломе Зурабишвили получила от них гарантии, в противном случае она бы не рисковала и так грубо не нарушала Конституцию. Общественность, наверное, более или менее осознает, кого мы можем подразумевать. Это партия глобальной войны», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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