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«Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили


01.09.2023   11:23


«Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента в отношении президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Соответствующее заявление несколько минут назад на пресс-конференции сделал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, процедура импичмента начнется несмотря на то, что для ее реализации в парламенте необходима поддержка оппозиции.

Кроме того, по заявлению Кобахидзе, по факту нарушения президентом Конституции «Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд.


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