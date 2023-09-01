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«Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили
01.09.2023 11:23
«Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента в отношении президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Соответствующее заявление несколько минут назад на пресс-конференции сделал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, процедура импичмента начнется несмотря на то, что для ее реализации в парламенте необходима поддержка оппозиции.
Кроме того, по заявлению Кобахидзе, по факту нарушения президентом Конституции «Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд.
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